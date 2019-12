eFootball PES 2020 : la version Lite disponible

Comme chaque année, les intéressés par PES ont tout loisir de s'essayer au jeu en profondeur sans avoir besoin de débourser la moindre somme, avec la mise en ligne dès à présent de la version « Lite » d', sur moins sur PC et Xbox One (mercredi sur PS4).Un modèle F2P donc, vous donnant accès de base à quelques grands clubs européens dont le Barca, le Bayern, Manchester ou encore la Juventus, du jeu local avec des matchs classiques (1VIA, 1V1 et coop), et enfin du online avec le myClub et Matchday (cross-play toujours d'actualité avec ceux qui ont la version complète).Rappelons en passant que si vous êtes abonnés Game Pass sur One, vous aurez accès à tout le jeu dès ce 12 décembre, ce qui est encore plus simple.