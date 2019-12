Kazutaka Kodaka (DanGanRonPa) lève doucement le voile sur son nouveau projet

Comme prévu, Kazutaka Kodaka (créateur de la franchise) a annoncé son nouveau projet via le label Izanagi Games mais il ne faudra pas pour l'heure courir après les informations puisqu'on se contentera d'un nom,, un premier visual key ci-dessous, et le fait que l'on tournera vers le FMV dans un genre évidemment narratif avec choix et conséquences.Le texte s'amuse à teaser sur l'orientation « jeu ou film ? », ce qui pourrait éventuellement conduire vers un projet cross-média mais dans tous les cas, nous devrions (peut-être) en savoir un peu plus dès demain avec l'ouverture du site officiel.Aucune plate-forme n'est en tout cas annoncée pour le moment.