Code Vein : les 3 extensions pour début 2020

Chez bien des éditeurs, les Season Pass dévoilent la majeure partie de leur contenu avant même le lancement du jeu. Du coté de Bandai Namco, on en est encore à lâcher un Pass sans rien dévoiler pendant des mois, et on se souvient tous dequi a vu ses extensions annoncées alors qu'on avait presque oublié qu'il devait y avoir un suivi.Pour, l'éditeur accélère finalement le mouvement pour éviter frustration car « seulement » deux mois après la sortie (ce qui est déjà beaucoup), on nous annonce que les trois extensions de ce pass à 24,99€ arriveront toutes pour le déjà bien chargé premier trimestre 2020. Pas de précisions au cas par cas mais on sait que l'on repartira avec des zones inédites, boss, armes, tenues, quêtes (etc), le tout anticipé dès décembre par un event de noël.