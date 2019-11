Dragon Ball : les dernières infos sur Kakarot, FighterZ et Xenoverse 2 Dragon Ball : les dernières infos sur Kakarot, FighterZ et Xenoverse 2

La dernière édition du magazine V-Jump fait de nouveau le point sur l'actualité Dragon Ball avec trois jeux concernés donc on vous résume les éléments en attendant d'accueillir les différents visuels.



Concernant Dragon Ball Z : Kakarot :



- En collectant les 7 Dragon Balls, vous pourrez faire le vœu de ré-affronter un ancien ennemi déjà vaincu, l'occasion de gratter de l'xp et des « emblèmes d'âmes ».

- Comme dans plusieurs jeux « ouverts », des ennemis plus puissants que la moyenne apparaîtront de temps à autre, vous donnant un beau bonus d'xp & co si vous en ressortez vainqueur.

- Un nouvel artwork officiel du magazine montre la présence du Roi Cold et de Spopovich.



Concernant Dragon Ball FighterZ :



- La sortie du dernier DLC (Broly DBS) serait imminente et un personnage surprise, apparemment bien connu, débarquerait mais malheureusement sans être jouable.

- Il y aura évidemment un Dramatic Finish entre Broly DBS et Gogeta SSB.



Concernant Dragon Ball Xenoverse 2 :



- Super Uub (DBGT) sera le prochain personnage à intégrer le casting.