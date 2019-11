Diablo IV aura une communication soutenue Diablo IV aura une communication soutenue

Blizzard a dévoilé il y a peu son Diablo IV et Game Informer s'est chargé de nourrir les fans avec quatre vidéos de gameplay (une par classe, en plus d'un boss). Maintenant, la grande question était de savoir si le jeu allait retourner dans son placard pour n'émerger on ne sait quand, déjà qu'on n'a pas la moindre fenêtre de sortie.



Et l'équipe rassure par le biais de son directeur de projet (Luis Barriga) : l'actualité autour du jeu va reprendra en février prochain avec la promesse d'un rapport sur le chantier (avec éventuellement trailers & co) à chaque trimestre, avec tout de même un communiqué préalable « dans les prochaines semaines » pour évoquer le cas du loot et des stats.



Une bonne chose pour entretenir le dialogue avec la communauté, Blizzard reconnaissant qu'ils souhaitent par tous les moyens satisfaire les fans (et oublier les déboires de Diablo III).