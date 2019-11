One Piece PW4 : deux persos de plus

On craignait que Koei Tecmo fasse preuve du minimum syndical sur le casting demais il faut reconnaître que la liste s'étoffe doucement les semaines allant, et voilà qu'on pioche en dehors des arcs de Whole Cake Island et Wano pour nous ajouter Bartolomeo et Cavendish, le premier exploitant son fruit de la barrière tandis que le deuxième usera de ses légers problèmes de « schizophrénie ».Outre certains nouveaux movesets et formes (Gear 4 & Snakeman), voici donc la liste provisoire des petits nouveaux jouables de cet épisode :- Carrot- Katakuri- Germa 66- Basil Hawkins- Bartolemeo- CavendishSortie prévue pour 2020 sur tous les supports.