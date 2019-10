The Surge 2 dévoile son Season Pass The Surge 2 dévoile son Season Pass

Comme promis et après une MAJ gratuite, The Surge 2 accueille un Season Pass à 19,99€ constitué de deux entrées et d'un plat principal. Donc nous aurons plus exactement droit à un premier pack en novembre (13 armes), un second en décembre (3 armures) avant de passer aux choses sérieuses en janvier avec l'extension « The Kraken » qui nous emmènera dans un porte-avions en ruine, avec de l'équipement tout neuf et des boss inédits.



Espérons que cette reprise de la communication (et les futurs soldes du Black Friday) aideront cette suite à obtenir le statut de succès aux yeux de Focus Home : pour l'heure, les sous-entendus indiquent clairement des chiffres décevants pour la période de lancement.