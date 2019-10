Huit ans après Driver San Francisco, Ubisoft Reflections redevient enfin Lead Studio Huit ans après Driver San Francisco, Ubisoft Reflections redevient enfin Lead Studio

Très bonne nouvelle pour le studio Ubisoft Reflections qui redevient une branche majeure aux yeux de la maison-mère en intégrant le statut de « lead studio », chose qui n'était pas arrivée depuis 2011 et un certain Driver San Francisco, expérience très intéressante (et peut-être le meilleur épisode de la série depuis l'époque PS1) mais qui n'a malheureusement pas eu le succès souhaité. De fait, le studio fut maintenu pendant toutes ses années comme un simple soutien pour Montréal ou encore Massive Entertainment, se contentant en annexe de petits projets dont Grow Home et Grow Up.



Mais l'heure de la confiance est donc revenue, laissant le studio plancher sur un « AAA non annoncé » et un projet VR, ce deuxième ayant de grandes chances d'être le Splinter Cell leaké il y a quelques temps (une exclusivité Oculus). Quant au AAA probablement Next Gen, la tendance semble partir vers un nouveau Driver comme l'attestait une offre d'emploi (étrangement supprimée car peut-être trop éloquente), réclamant un spécialiste des véhicules pour un jeu à monde ouvert.



A suivre.