GreedFall fait les affaires de Focus Home, contrairement à The Surge 2 GreedFall fait les affaires de Focus Home, contrairement à The Surge 2

A mi-chemin sur cette année fiscale, Focus Home à son tour son premier bilan avec un nouveau succès surprise à placer aux cotés de World War Z et A Plague Tale : Innocence : le RPG des française de Spiders, Greedfall donc, a « dépassé les attentes » de l'éditeur, ce qui est autant une bonne qu'une mauvaise nouvelle puisqu'il s'agira de la toute dernière collaboration entre les deux, le studio ayant été racheté par BigBen.



Le constat est moins reluisant pour The Surge 2 qui devra compter sur des ventes sur la longueur pour réitérer le succès du premier, sachant que dans tous les cas, un nouveau projet avec Deck13 est d'ores et déjà signé, et ce sera cette fois une nouvelle licence (qu'on imagine néanmoins dans le même style).



Focus Home reste dans une belle haute pour ce premier semestre fiscal (+80% de CA par rapport à 2018), tandis que le second semestre sera essentiellement marqué par des portages sur Switch et mobile, exception faite de SnowRunner.