The Surge 2 n'échappera pas au Season Pass The Surge 2 n'échappera pas au Season Pass

Disponible depuis le mois dernier, le très sympathique The Surge 2 débute son suivi avec la mise en ligne immédiate d'une première MAJ d'importance se chargeant de corriger quelques bugs tout en offrant gratuitement un pack « Future Shock » contenant quatre nouvelles armes et deux implants. Ça se prend.



Mais le plus important aura lieu la semaine prochaine avec la présentation du Season Pass, pratique coutumière dans l'industrie même si l'on a perdu l'habitude que cela soit fait « après » le lancement d'un jeu. Nous sommes en tout cas déjà assurés d'avoir droit à de l'équipement supplémentaire mais aussi et surtout à une extension scénarisée dans un tout nouvel environnement.