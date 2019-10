Le NeoGeo Stick Pro précise son arrivée en France Le NeoGeo Stick Pro précise son arrivée en France

Just For Games a officiellement confirmé qu'il prendrait en charge la distribution du « Neo Geo Arcade Stick Pro » dans l'hexagone, avec un lancement prévu dans les semaines à venir pour 159,99€, avec on rappelle 20 jeux inclus (uniquement de la baston) pour y jouer sur la TV via port HDMI, et le fait qu'on puisse l'utiliser comme un stick classique sur une Neo Geo Mini ou un PC.



Pas de précisions sur la date mais les revendeurs, qui doivent avoir quelques infos pour les précommandent, semblent osciller entre le 29 novembre et le 4 décembre.