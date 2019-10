Charts US : NBA 2K20 et Borderlands 3 bousculent direct le top 10 de l'année Charts US : NBA 2K20 et Borderlands 3 bousculent direct le top 10 de l'année

L'institut NPD débarque pour nous lâcher les premières données US pour le mois de septembre, pour l'heure sans informations concernant le hardware, nous obligeant à nous tourner directement vers le software avec le tableau suivant.



- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. NBA 2K20

2. Borderlands 3

3. FIFA 20

4. The Legend of Zelda : Link's Awakening

5. Madden NFL 20

6. Ghost Recon Breakpoint

7. Gears 5

8. Code Vein

9. NHL 20

10. Mario Mario 8 Deluxe



11. Minecraft

12. Grand Theft Auto V

13. Super Smash Bros. Ultimate

14. Spyro Reignited Trilogy

15. Red Dead Redemption II

16. Rainbow Six Siege

17. Plants VS Zombies : Battle for Neighborville

18. Spider-Man

19. Catherine : Full Body

20. The Legend of Zelda : Breath of the Wild





Pour les petits détails



- En dépit des polémiques sur les micro-transactions, NBA 2K20 continue d'être un des rois du territoire US, devenant directement la meilleure vente de l'année en cours, et effectuant le meilleur lancement de l'histoire des jeux de sport. Tout simplement.

- Borderlands 3 s'offre le meilleur lancement de la série.

- Gears 5 est la preuve supplémentaire que, Game Pass oblige, il n'y a plus rien à attendre des jeux Microsoft dans les charts. Et qui sait ce que donnera l'avenir si Ubisoft et EA se décide à étendre leurs services PC sur consoles (les nouveautés dès leurs lancements, voir quelques jours avant).



TOP 10 DES VENTES US (2019)

1. NBA 2K20 (N)

2. Mortal Kombat 11 (-1)

3. Borderlands 3 (N)

4. Madden NFL 20 (-1)

5. Kingdom Hearts III (-3)

6. The Division 2 (-2)

7. Anthem (-2)

8. Super Smash Bros. Ultimate (-2)

9. Resident Evil 2 Remake (-2)

10. Grand Theft Auto V (-2)



Virés du classement : Days Gone et Red Dead Redemption 2.