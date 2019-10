Trop occupé sur Baldur's Gate III, Larian Studios préfère mettre en pause Divinity : Fallen Heroes

En mars dernier, Larian Studios nous annonçait le chantier, un spin-off de sa franchise maison sous la forme d'un tactical-RPG reprenant certains points fort de la saga « Original Sin », dont le mode coopération et la gestion des éléments.Un titre qui était censé sortir le mois prochain sur plusieurs supports, mais l'inquiétude commençait à grimper vu l'absence de nouvelles depuis plusieurs mois, et les craintes sont désormais justifiées : le studio annonce n'avoir pas les effectifs requis pour gérer deux gros travaux en simultané, et se voit obligé de mettreen attente pour se consacrer exclusivement au futur, dont nous aurons apparemment bientôt des nouvelles.