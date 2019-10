Yakuza 7 montre son nouveau système de stats Yakuza 7 montre son nouveau système de stats

Encore quelques nouvelles de Yakuza : Like a Dragon où après les classes, on s'attarde maintenant sur les six stats « Life Experience » qui augmentera au fur et à mesure de vos choix et activités.



Enthousiasme, Mentalité, Gaieté, Gentillesse, Intelligence et Élégance seront donc les points qui détermineront la personnalité des différents protagonistes dont le héros, qui pourra augmenter plus rapidement certains points via diverses quêtes annexes, certains choix mais aussi les divers mini-jeux déjà évoqués comme le kart, le golf et les salles d'arcade. On aura même la possibilité de suivre des cours avec les examens qui vont avec (tous avec QCM).



Et n'oubliez pas que tout cela d'une haute importance pour chacun de vos personnages : ces six stats détermineront l'accès à telle ou telle classe.



Sortie prévue le 16 janvier au Japon, puis plus tard la même année dans le reste du monde.