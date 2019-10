Dragon Quest of the Stars arrive en Europe

Square Enix l'a dit et répété : en dépit de ventes en deçà des espérances en occident (sauf dans quelques territoires comme la France), l'éditeur veut à tout pris imposer la marqueet le prouve une nouvelle fois puisque aprèsetla même année, en plus des portages eShop des trois premiers, on nous annonce aujourd'hui l'arrivée de, le F2P mobile qui a déjà quatre ans de carrière au Japon.Un énorme succès pour Square Enix sur l'archipel (20 millions de téléchargement) qui arrivera donc en début d'année prochaine sur iOS & Android, avec possibilité de tenterexclusive à la version Android (30 octobre au 28 novembre).