Daemon x Machina : feuille de route des MAJ Daemon x Machina : feuille de route des MAJ

Marvelous a dévoilé la feuille de route du suivi gratuit de Daemon x Machina qui se déclinera jusqu'à la fin de l'année, avec donc quatre MAJ pour les semaines à venir, et dont voici le contenu global.



10 octobre



- Ajout du mode PVP (1V1 et 2V2).

- Ce mode proposera du ranking.



Début novembre



- Arrivée de trois collaborations (méchas & costumes) avec des licences populaires.



Fin novembre



- Nouvelles missions exclusivement coop.

- Nouvelles armes, armures et boss.



Décembre



- Nouvelles missions coop avec une règle particulière.

- Nouvelles armes et armures.

- D'autres surprises encore en réflexion.