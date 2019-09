Fairy Tail : une poignée d'informations Fairy Tail : une poignée d'informations

La dernière édition du magazine Dengeki PlayStation a lâché de nouvelles informations sur la future adaptation de Fairy Tail, entre les mains de Koei Tecmo qui a tout l'honneur d'en avoir fait autre chose qu'un énième Musô pour se tourner plutôt vers le RPG signé Gust.



Voici ce qui en sort :



- Le scénario principal prendra à lui seul une trentaine d'heures.

- Vous pouvez doubler ce quota avec le contenu annexe : chaque personnage aura droit à ses propres quêtes annexes et costumes à débloquer.

- Des histoires inédites seront proposées, intégrant des personnages inédits du manga/anime.

- Il y aura plus de 10 personnages jouables.

- Makarov Dreyar fera lui parti des nombreux persos de support.

- Au fur et à mesure des missions dans la guilde, votre rang augmentera et vous pourrez débloquer des classes de type légendaire.

- Des DLC sont envisagés (quelle surprise).



Sortie prévue pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.