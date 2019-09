Ghost Recon Breakpoint dévoile sa première année de suivi, et son nouveau système de récompenses Ghost Recon Breakpoint dévoile sa première année de suivi, et son nouveau système de récompenses

Comme un peu tous les jeux Ubisoft aujourd'hui, Ghost Recon Breakpoint aura droit à un long suivi qui durera visiblement au moins deux ans, l'éditeur venant de nous balancer un aperçu du contenu de « l'année 1 », incluant des choses gratuites mais également payantes.



Voici à quoi vous attendre.



Episode 1 (du 4 octobre à janvier 2020)



- Lancement du premier Raid de l'histoire de la franchise.

- Premier event en hommage à la franchise Terminator.

- Le raid offrira de nouvelles missions et des récompenses coté armes, accessoires, skins et véhicules.

- Ajout de la classe Ingénieur, directement accessible aux détenteurs du Pass, et à débloquer avec des skill points pour les autres.

- Ajout de deux nouvelles missions scénarisées toutes les trois semaines.

- Présence de défis quotidiens.

- Nouvelles maps pour le PVP.



Episode 2 (de février à mai 2020)



- Lancement de la première extension (5h de jeu).

- L'extension sera réservée aux détenteurs du Season Pass mais vous pouvez inviter n'importe quel ami pour y participer à vos cotés. Néanmoins, seuls les possesseurs du Pass débloqueront les récompenses affiliées.



- Mise à jour du premier Raid.

- Nouvel event.

- Nouvelle classe.

- Nouveaux défis et missions scénarisées.

- Nouvelles maps PVP, event et mode supplémentaire.



Episode 3 (de juin à septembre 2020)



- Deuxième extension (5h de jeu).

- Mêmes conditions d'accès que pour la première.



- Pour le reste, même chose que l'Episode 2.



Vous l'avez donc compris, exception faite de quelques skins et crédits bonus, le Season Pass se limite à l'accès aux extensions (et leurs récompenses) ainsi qu'un accès anticipé d'une semaine aux nouvelles classes.



Dernier point comme vous pouvez le voir dans le deuxième visuel ci-dessous : Ghost Recon Breakpoint mettra en place un système de récompenses façon Fortnite et Rocket League, avec 50 bonus à débloquer tous les deux mois. Pas de Pass payant (encore heureux) et s'il y aura bien des boosters payants pour aller plus vite, Ubisoft assure que les gros joueurs (aussi bien PVE que PVP) n'auront aucun mal à débloquer l'ensemble sans dépenser un centime supplémentaire.