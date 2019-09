Moins d'une semaine après l'Apple Arcade, Google lance son propre service sur Android

Il n'aura fallu que quelques jours pour que Google contre-attaque face à l'annonce (et au lancement) de l'Apple Arcade : voici maintenant le « Google Play Pass » à destination des utilisateurs Android, et qui sera balancé dès cette semaine.Si l'entreprise sait jouer sa force de frappe sur le prix (1,99$ par mois la première année avant de passer à 4,99$, comme chez la concurrence) mais aussi le nombre de jeux (350, contre seulement quelques dizaines sur l'Apple Arcade), on sent quand même une certaine précipitation pour ne pas laisser la firme de la pomme prendre trop d'avance :- Le lancement n'aura lieu cette semaine qu'aux USA- Aucune date pour le reste du monde- Aucune exclusivité dans le catalogueNéanmoins, il y aura de quoi manger avec de nouveau la certitude que tous les jeux sont garantis sans micro-transactions ni publicité, comme, Stardew Valley,ou encore, avec comme en face la possibilité d'en faire profiter les potes grâce au partage de comptes (maximum 6 par abonnement).