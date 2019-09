Les 20 jeux du Neo Geo Arcade Stick Pro Les 20 jeux du Neo Geo Arcade Stick Pro

Les 20 jeux du futur « Neo Geo Arcade Stick Pro » sont désormais connus et ça parlera uniquement baston avec tous les fondamentaux de SNK dont King of Fighters, Samurai Shodown ou encore Art of Fighting



Tout cela en reliant simplement l'objet à une TV via HDMI, avec possibilité d'y brancher une manette Neo Geo Mini pour s'affronter à deux, sachant que ce Stick Pro pourra également remplir sa fonction première de pad, mais uniquement sur PC et Neo Geo Mini.



Toujours pas de date et de prix en revanche.



- The King of Fighters ‘95

- The King of Fighters ‘97

- The King of Fighters ‘98

- The King of Fighters ‘99

- The King of Fighters 2000

- The King of Fighters 2002



- Samurai Shodown II

- Samurai Shodown III

- Samurai Shodown IV

- Samurai Shodown V Special



- Fatal Fury Special

- Fatal Fury 3

- Garou : Mark of the Wolves

- World Heroes 2

- World Heroes 2 Jet

- World Heroes Perfect

- Art of Fighting

- The Last Blade 2

- Ninja Master's

- Kizuna Encounter