Control précise sa feuille de route

Après son lancement et déjà un premier patch sur PS4 (bientôt sur les autres supports), Control offre maintenant des précisions sur sa feuille de route qui s'étalera jusqu'en 2020, ou plutôt débutera vraiment à ce moment puisque la seule chose attendue d'ici la fin de l'année sont un mode Photo et le nouveau mode « Expéditions », avec sa difficulté relevée (c'est du end-game donc il faudra avoir fini le jeu pour y accéder).



Tout cela sera gratuit contrairement à ce qui nous attend l'année prochaine avec les deux extensions scénarisées qui ouvriront l'accès à des zones inédites, de nouveaux ennemis et des mécaniques supplémentaires pour le gameplay.