Charts UK : Spyro s'en sort bien sur Switch

Nouveau rapport UK avec l'arrivée naturelle du poids lourd NBA 2K20 qui a d'ailleurs perdu quelques kilos en un an puisque les ventes de ce nouveau cru sont environ 30 % moindre que l'édition 2019, même s'il faut toujours prendre en compte que ce classement représente le physique, et que la part du dématérialisé se fait toujours plus grande.



A la deuxième place, assistons au retour de Spyro Reignited Trilogy grâce à la sortie Switch qui malgré son retard fait presque autant que la version PS4 à son lancement (seulement 10 % de moins).



Enfin, dans les représentants du Japon, si Astral Chain a chuté (11ème place), Catherine Full Body se permet d'entrée à la 9ème place, bien devant Monster Hunter World : Iceborne qui de toute façon ne peut établir son succès en boîte vu son statut d'extension.



1. NBA 2K20 (N)

2. Spyro : Reignited Trilogy (N)

3. The Dark Pictures : Man of Medan (=)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5. Crash Team Racing : Nitro Fueled (+1)

6. Marvel's Spider-Man (+2)

7. Super Mario Maker 2 (=)

8. FIFA 19 (+3)

9. Catherine : Full Body (N)

10. Wreckfest (-8)