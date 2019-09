Carrot confirmée pour One Piece : Pirate Warriors 4 Carrot confirmée pour One Piece : Pirate Warriors 4

Le dernier numéro de Weekly Jump vient nous confirmer que Carrot fera partie des nouveaux personnages jouables pour One Piece : Pirate Warriors 4, nous teasant également sa forme Sulong en silhouette. Il s'agit du deuxième nouveau combattant annoncé après Vinsmoke Reiju, même si certains « anciens » sont assurés d'avoir leur palette de coups renouvelée dont Luffy (Gear 4), Sanji et Jimbei.



En revanche, si l'arc Big Mom sera au centre de ce quatrième épisode, les développeurs n'ont toujours pas annoncé la présence de la partie Zo (probable) et encore moins Wano. On devrait tout de même en savoir plus la semaine prochaine pour le TGS en attendant le lancement prévu pour 2020 sur tous les supports.