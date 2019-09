Yakuza 7 : nouvelles informations, durée de vie et clin d'oeil à Dragon Quest

En attendant le TGS la semaine prochaine où le titre se présentera plus en détails coté gameplay, les producteurs deont continué d'évoquer le système de combat en plus de ce qui avait déjà été lâché plus tôt cette semaineVoici donc :- L'équipe demande à ne pas trop prêter attention à l'interface, encore sujette à quelques modifications.- On nous garantit que malgré l'aspect RPG, on sera loin de la lenteur des productions du genre, allant jusqu'à nous dire qu'un non-connaisseur qui vous regardera jouer aura l'impression de faire face à un vrai jeu d'action.- Un temps, les développeurs souhaitaient proposer les deux systèmes (full action pour les anciens et RPG pour la nouveauté) mais ils ont dû faire un choix par manque de temps.- Si un de vos alliés (pas forcément dans votre team) se promène tranquillement en ville à proximité du combat, il viendra rejoindre l'action.- La volonté de changer le système était que Ichiban Kasuga est bien moins solitaire que Kazuma, et que sa situation et sa puissance moindre fait qu'il ne peut évoluer seul dans un territoire ennemi.- Le jeu est annoncé comme deux fois plus long que les précédents. Quand on connaît la durée de vie de la série, on peut estimer qu'avec les annexes, ça va taper dans la centaine d'heures.- A ce propos, comme auparavant, les annexes et mini-jeux vous permettront de gagner de l'expérience, de l'argent et des compétences.- Vous pourrez changer le « job » de vos alliés. Mais en fonction de chacun, certains seront plus difficiles à débloquer que d'autres.- « RPG » oblige, certaines zones de la map seront artificiellement inaccessibles au départ par la présence d'ennemis trop puissants.- On aura une fonction de voyage rapide sans avoir besoin de passer par un taxi.- Là encore par la volonté de pousser la tendance RPG, on pourra équiper des armes, accessoires et de l'équipement (tête, corps et jambes).- Contrairement à la ville principale des autres épisodes, Yokohama n'est gouverné ni par Tojo, ni par l'Alliance Omi. Et vous découvrirez pourquoi en jouant.- Kamurocho sera également présent ! Mais il faudra avancer dans l'histoire pour y faire un tour.- Le « jeu »existe dans le monde de Yakuza. Le perso Kasuga en est d'ailleurs un gros fan, et on aura même du « Puff Puff » (les fans connaissent) mais sous une appellation différente.sortira en janvier 2020 au Japon, puis plus tard dans l'année en occident, exclusivement sur PlayStation 4.