Kingdom Come 2 gardera le CryEngine

Après une brouette de MAJ et divers DLC, l'excellentamorce aujourd'hui la toute dernière étape de son développement avec, on l'apprend aujourd'hui, l'arrivée future d'un support officiel des mods. Même s'il est déjà possible de bidouiller certaines choses, des outils pour faciliter l'ensemble sont en cours de programmation, particulièrement pour laisser la communauté concevoir ses propres quêtes (entre autres).Une fois cela servi, les développeurs de Warhorse Studios (désormais sous la houlette de THQ Nordic) pourront enfin aborder pleinement le cas dequ'on nous a déjà teasé à quelques reprises, dont un contexte qui prendrait place en 1506 (environ un siècle après le premier épisode). Tobias Stolz-Zwilling, représentant du studio, déclare en outre que cette suite tournera toujours sous le CryEngine, par la simple excuse que l'équipe n'a pas passé des années à apprivoiser ce moteur pour aujourd'hui tout redémarrer à zéro.Pas la moindre fenêtre de sortie évidement mais en attendant, on rappelle aux abonnés Xbox Game Pass (aussi bien One que PC) que le jeu peut être récupéré depuis quelques jours dans le service.