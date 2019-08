Yu Suzuki aimerait retourner sur ses anciennes séries comme Virtua Fighter et Out Run Yu Suzuki aimerait retourner sur ses anciennes séries comme Virtua Fighter et Out Run

Actuellement en train de terminer le chantier Shenmue III, Yu Suzuki pourrait bien déjà préparer l'avenir en regardant vers le passé, du moins vu ses sous-entendus lors d'une nouvelle interview accordée au site VGC.



Car à la question de savoir s'il souhaitait revenir sur ses propres franchises comme Virtua Fighter ou Out Run, l'homme a répondu que « Oui, j'aimerais retourner dessus. Mais si vous me demandez davantage de détails, je ne pourrais y répondre. »



Et lorsque l'interlocuteur a souhaité savoir si cela signifiait qu'il y avait des discussions en cours coté coulisses, voici ce qu'on nous tend :



« Oui, il se peut que quelque chose soit en cours. Les licences que vous avez mentionné appartiennent à SEGA donc j'aurais besoin de travailler avec eux. Je ne suis que consultant mais nous aurions besoin de discuter. »



Avec SEGA qui est actuellement dans un trip revival entre Sakura Taisen, House of the Dead : Scarlet Dawn (Arcade), Daytona 3 (idem) ou encore Space Channel 5 VR, tout espoir semble permis.