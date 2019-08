SuperHot : une version Switch en approche SuperHot : une version Switch en approche

Demain, ce 19 août donc (à 15h), sera livré par Nintendo une vidéo « Indie World » qui fera le point sur la scène indépendante sur Switch, avec comme de coutume quelques précisions de date et annonces.



Et tout porte à croire que Superhot fera partie du lot, le jeu ayant reçu une MAJ Day One sur les serveurs eShop… alors que le titre n'est pas encore annoncé ! L'insider ZughEx s'amuse d'ailleurs à teaser la chose en déclarant que deux jeux « Hot » sont attendus pour ce petit show, coïncidant avec les propos du développeur sur le fait que deux annonces doivent être faites la semaine prochaine, une concernant la licence précitée, l'autre pour on ne sait encore quoi.



Ce même ZughEx qui en profite pour indiquer que l'Indie World mettra également en avant :



- Un nouveau jeu Microsoft/Xbox (Ori and the Blind Forest ?)

- Des dates et des fenêtres de sortie pour des titres de 2019 mais également 2020