Doraemon Story of Season daté en Europe

Bandai Namco nous annonce que c'est le 11 octobre que sortira en Europe Doraemon Story of Seasons, cross-over aux couleurs d'une licence pas bien connue en occident, même si le fond de l'affaire restera le même entre agriculture, élevage et construction. Malheureusement, que ce soit sur PC ou Switch, l'éditeur ne poussera pas trop la localisation de notre coté de la planète puisqu'il faudra se contenter de sous-titres US et espagnol neutre (pour ratisser large en Amérique Latine).



On rappelle que c'est dans les mêmes eaux (le 17 octobre) que sortira au Japon et cette fois uniquement sur Switch le remake du Harvest Moon GBA, rebaptisé Story of Seasons : Reunion in Mineral Town.