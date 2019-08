[Rumeur] D'autres détails sur Call of Duty 2020 [Rumeur] D'autres détails sur Call of Duty 2020

Call of Duty : Modern Warfare n'est pas encore sorti que les rumeurs se poursuivent concernant l'épisode de 2020, dont Kotaku a déjà évoqué des nouvelles sur un développement à problèmes, provoquant une scission entre Sledghammer (qui s'occupe toujours de la campagne) et Raven Software (parti faire autre chose) tandis que Treyarch n'a pas eu d'autres choix que de transférer son équipe sur le multi.



Et selon l'insider The LongSensation, dont les propos ont été récupérés chez Polygon et dont beaucoup attestent d'une certaine véracité après ses leaks vérifiés sur ce même Modern Warfare, le cru 2020 serait bien un Black Ops et Activision réfléchit d'ailleurs à le nommer simplement comme tel, comme pour pousser cette nouvelle vague de « reboot ».



Rien n'a filtré concernant le multi mais la campagne couvrirait à nouveau la Guerre Froide avec un aperçu de plusieurs conflits, incluant le Vietnam et la Guerre de Corée, le tout dans une ambiance beaucoup plus sombre et macabre que les autres épisodes de la série.



N'oubliez pas que les rumeurs parlent également d'un épisode cross-gen, ce qui pour le coup est assez « obvious » vu la période de sortie.