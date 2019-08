A Way Out passe les 2 millions de ventes

Des différents jeux du programme « Originals » d'Electronic Arts, c'est indéniablementqui s'en est sorti le mieux coté ventes : le développeur annonce avoir dépassé la barre des deux millions d'unités écoulées, soit un million de plus depuis le printemps 2018.On comprend donc pourquoi l'éditeur a de suite validé le prochain projet de Joseph « Fuck the Oscars » Fares, projet en pré-production depuis un moment et dont on ne sait encore rien si ce n'est qu'il sera plus ambitieux et plus long coté durée de vie.