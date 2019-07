Suda51 en actuelle discussion pour porter les deux premiers No More Heroes sur PS4 Suda51 en actuelle discussion pour porter les deux premiers No More Heroes sur PS4

Lors d'une entrevue avec le magazine japonais Dengeki PlayStation dans le cadre de l'arrivée prochaine de Travis Strikes Again sur PS4 (et PC), Suda51 a fait savoir que non seulement des remasters des deux premiers No More Heroes était à l'esprit sur PS4, mais que les pourparlers avaient déjà débuté avec Marvelous, et que le dialogue semble aller actuellement dans le bon sens, lui donnant « espoir » d'une annonce prochaine.



Ce n'est pas la première fois que l'homme évoque un retour de ces épisodes vu qu'il en avait déjà parlé à l'E3 (mais cette fois sur Switch), ce qui quel que soit le support donnerait en tout cas une bonne manière de patienter jusqu'à No More Heroes III, attendu lui pour 2020 sur la console de Nintendo.