Avengers : la nouvelle présentation sera diffusée fin août (+ Ms Marvel confirmée) Avengers : la nouvelle présentation sera diffusée fin août (+ Ms Marvel confirmée)

Les doutes sont confirmés : la nouvelle présentation du Avengers de Square Enix est uniquement dédiée à ceux présents à la ComicCon, et l'éditeur nous annonce sa diffusion pour le reste du monde lors de la semaine qui suivra la GamesCom (dont la dernière du mois d'août).



Et justement, pour ceux sur place, on nous rapporte tout de même déjà que le rendu est amélioré par rapport à la démo E3, et que Ms Marvel (Kamala Khan) fera partie du casting. Rien d'étonnant quand on sait que le personnage pourrait prochainement intégrer le MCU.