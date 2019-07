D'autres personnages jouables pour DBZ Kakarot + Xenoverse 2 Lite en approche sur Switch D'autres personnages jouables pour DBZ Kakarot + Xenoverse 2 Lite en approche sur Switch

On pensait qu'à l'instar de One Piece : World Seeker, seul le héros de la saga serait jouable dans Dragon Ball Z : Kakarot (Goku en l'occurrence) mais le magazine japonais V-Jump nous révèle que nous pourrons également prendre en main Piccolo, Gohan et Vegeta (à partir de l'arc Namek pour ce dernier).



Yamcha, Krilin, Ten-Shin-Han et Chaozu seront aussi présents mais uniquement comme persos de soutien, offrant des actions bonus à la demande du joueur.



Parallèlement et pour rester dans la franchise, le magazine ajoute que Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, l'espèce de grosse démo déjà disponible sur PS4 & One, arrivera d'ici quelques semaines sur Switch, offrant les cinq premiers chapitres, le mode Colisée et le mode versus online.