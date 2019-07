Super Monkey Ball HD : trailer et version Xbox One

Pour son communiqué à destination de l'occident, SEGA ne ment pas sur les intentions de remasterisation puisque le sous-titre durécemment annoncé sera simplement, avec un premier trailer que voici.La date européenne sera sensiblement la même qu'au Japon (29 octobre), en notant que la Xbox One sera également concernée aux cotés de la PS4 et la Switch, tandis que la version Steam devra patienter quelques semaines de plus.