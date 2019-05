Ubisoft signe pour la troisième année consécutive un CA et des bénéfices records Ubisoft signe pour la troisième année consécutive un CA et des bénéfices records

Au tour d'Ubisoft de livrer ses résultats fiscaux pour la dernière année fiscale qui fait l'objet d'un nouveau record avec 1,85 milliards de dollars en CA (+6,6%) et 446 millions de bénéfices opérationnels (+48,6%). La grande forme donc, et une croissance qui se prolonge pour la troisième année de suite avec encore l'objectif de faire mieux : pour l'année fiscale en cours (jusqu'au 31 mars 2020), l'éditeur souhaite un bénéfice de 480 millions grâce aux quatre AAA dont Ghost Recon Breakpoint et trois autres encore non annoncés.



Hormis cela, apprenons que Ubisoft perce de plus en plus du coté du PC, surtout grâce à The Division 2 qui n'est certes pas sorti sur Steam mais qui a permis de limiter les royalties via l'Epic Games Store. Et ceux qui ne sont pas contents du service se sont rabattus sur uPlay, ce qui est encore plus bénéfique pour l'éditeur : le précité a permis au store Ubisoft de faire 10 fois plus de ventes que d'habitude.



Les parts en fonction des supports (entre parenthèse celles de l'année précédente) :



- PlayStation 4 : 36 % (42%)

- PC : 27 % (18%)

- Xbox One : 20 % (23%)

- Mobile : 8 % (5%)

- Switch : 6 % (7%)



Enfin, quelques données :

- Durant la dernière année fiscale, plus de 100 millions de joueurs (et non comptes) se sont essayés à un jeu Ubisoft sur PC et consoles.

- Rainbow Six Siege a généré plus d'1 milliard de dollars durant sa carrière.

- Assassin's Creed Odyssey s'est mieux vendu en Q1 2019 que Origins en Q1 2018. Les bénéfices sont également meilleurs sur l'aspect Season Pass & micro-transactions.

- Même topo pour The Division 2 qui rapporte plus que le précédent sur les aspects secondaires (Season Pass & co).

- Far Cry 5 devient le jeu le plus vendu d'Ubisoft sur cette génération.