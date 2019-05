Wasteland 3 donnera des nouvelles à l'E3 (et ne sera pas exclu Epic Games Store) Wasteland 3 donnera des nouvelles à l'E3 (et ne sera pas exclu Epic Games Store)

A l'heure où l'Epic Games Store rafle la mise sur de nombreux titres dans le domaine du PC, certains développeurs en viennent à devoir rassurer le reste de la communauté, et c'est par exemple le cas d'InXile Entertainment qui indique qu'aucun accord d'exclusivité n'a été conclus pour le futur Wasteland 3, qui sortira aussi bien sur PS4 & One que sur PC via Steam et GOG (et probablement d'autres stores).



Hormis cela, le projet semble bien avancer et le développeur est visiblement très content de bénéficier de « nouvelles ressources » fournies par Microsoft (qui a racheté le studio, on ose rappeler), avec la promesse d'un nouvel aperçu durant l'E3 2019.



En revanche, lorsqu'on nous dit que « le travail le plus important commence tout juste », on en vient tout de même à se demander si la sortie annoncée pour cette année sera maintenue.