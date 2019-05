Netflix présent à l'E3 2019 pour parler JV

« L'E3 Coliseum 2019 » incarne une série de panels qui se tiendront durant le fameux event de Los Angeles, permettant à plusieurs groupes de présenter ses projets en marge des conférences et des paillettes du showfloor.On sait notamment que le prochainaura son créneau (ce qui tombe bien vu que Activision ne peut compter sur la conférence Sony cette année), mais on est davantage surpris en apprenant aujourd'hui que Netflix viendra également poser ses fesses dans le programme.C'est en effet via Twitter que l'actuel patron de la VOD (ça risque de bouger dans quelques mois) a fait savoir qu'il ferait part de sa présence pour parler jeux vidéo, avec bien entendu la petite adaptation de(à venir le 4 juillet) mais également d'autres chantiers en préparation, visiblement adaptés de ses différents programmes maisons.RDV dans un peu moins d'un mois pour découvrir tout cela.