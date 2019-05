R-Type Final 2 ne devrait pas rester exclu PS4

Annoncé le premier avril sans que ce ne soit une blague pour faire pleurer les fans,poursuit son développement mais ne devrait vraisemblablement pas rester une exclusivité bien longtemps (seule la PS4 était mentionnée dans le trailer).Via le compte Twitter officiel de la licence, le développeur invite en effet la communauté à faire savoir s'ils aimeraient voir le jeu arriver sur l'un des trois autres supports du moment (ou les 3 ?), à savoir PC via Steam, Xbox One et Nintendo Switch.Rien de plus pour le moment.