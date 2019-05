Activision veut encore se renforcer sur mobile (tout en restant bien discret coté PC et consoles) Activision veut encore se renforcer sur mobile (tout en restant bien discret coté PC et consoles)

Coincé entre ses ambitions futures et la récente mise en retrait par rapport à la franchise Destiny, Activision Blizzard se place donc actuellement dans une année de transition avec pour le premier trimestre 2019 une légère baisse par rapport à l'année dernière, aussi bien du coté du CA que du bénéfice net, même si l'on parle tout de même d'environ 400 millions de dollars ajoutés dans les caisses.



Rien qui ne dérange « Bobby » Kotick qui continue de mettre en place sa nouvelle politique basée sur l'eSport et le mobile, où le groupe enregistre toujours d'aussi bons résultats (la branche King est celle qui rapporté le plus de bénéfice durant cette période). On sait que Diablo Immortal arrivera un jour ou l'autre, de même que Call of Duty : Mobile signé Tencent ayant déjà enregistré 10 millions de pré-inscriptions uniquement sur Android, et que d'autres annonces du genre devraient débouler à l'avenir.



Pour ce qui est du PC et des consoles, c'est en revanche la pleine discrétion. Certes, Sekiro : Shadows Die Twice est un succès avec 2 millions d'unités écoulées sur les 10 premiers jours (un premier bilan supérieur aux prévisions) mais l'éditeur ne semble pas faire signe de grande volonté pour palier l'absence de Destiny, de Skylanders ou encore de ses adaptations généralement signées Platinum Games (pour des résultats très variables).



Point de nouveau jeu Blizzard à l'horizon, et tout porte à croire que l'année 2019 se limitera à Modern Warfare 4 (dont l'officialisation ne devrait plus tarder) et le remake de Crash Team Racing en juin.