Square Enix s'étend un peu plus au Canada Square Enix s'étend un peu plus au Canada

Alors que les projets occidentaux de Square Enix sont dans le silence après de trop nombreux échecs (Deus Ex, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4…), l'éditeur n'entend pas jeter l'éponge et affirme vouloir s'étendre sur le territoire canadien avec 100 nouvelles têtes qui seront recrutées dans le courant de l'année du coté des branches Square Enix Montréal et Eidos Montréal.



Si le premier studio n'intéressera pas forcément PCistes et consoleux (surtout auteur des Hitman GO, Lara Croft GO, etc.), les choses sont plus intéressantes pour Eidos Montréal qui aura même droit à une rénovation totale de ses bureaux, dont 930m² bonus d'espace pour diverses sessions techniques dont la capture de mouvements et l'enregistrement vocal.



Eidos Montréal dont on ne connaît officiellement pas les plans futurs, si ce n'est un soutien envers Crystal Dynamics pour le projet Avengers. Rappelons tout de même que des rumeurs laissent entendre un autre projet Marvel, cette fois sous la licence des Gardiens de la Galaxie.