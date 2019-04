Mortal Kombat 11 s'offre un démarrage record

NetherRealm continue de rester maître des ventes dans le domaine de la baston (sauf si on compte Smash Bros comme tel) car non content du succès tonitruant deet ses 11 millions d'unités écoulés, puis dequi fut considéré comme l'un des importants piliers de 2017, voilà maintenant ques'offre le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise, sans que l'on ait de données exactes pour le moment.Et cet épisode aura largement le temps de voir ses chiffres grimper puisque le PDG de Warner Bros (David Haddad) assure que le suivi se fera sur plusieurs années. Ça va en faire des Kombat Pass (et ça sous-entend presque le portage Next Gen tiens).