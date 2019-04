Oublié, Digimon Survive rappelle son existence Oublié, Digimon Survive rappelle son existence

On avoue que celui-là nous était sorti de la tête, faute de nouvelles depuis tout de même juillet 2018, mais le producteur Kasumasa Habu vient d'accourir pour indiquer que le projet Digimon Survive était toujours en vie, qu'il s'excuse pour l'attente, et que la communication devrait reprendre au début de l'été.



Prévu sur tous les supports, cette adaptation mélangeant tactical & narration (avec même un peu de Point & Click) devait sortir cette année mais on peut désormais se préparer à un report, sans oublier que Bandai Namco prépare en cachette un nouveau Digimon Story, attendu « au moins » sur PlayStation 4.