SuperHot se vend mieux en format VR

Le marché de la VR reste encore minoritaire mais cela n'empêche pas quelques projets de percer, encore récemmentet son million de ventes. Et aujourd'hui, le succès vient dequi selon le développeur a dépassé les 800.000 ventes toutes versions confondues (HTC Vive, Oculus Rift et PS VR), avec une surprise de taille : ce score est supérieur à l'épisode « non-VR » pourtant sorti avant.Une réussite en somme, aussi bien pour le marché que pour la licence qui est loin d'en avoir terminé :- Une version Oculus Quest arrivera dans quelques semaines.- Une version Switch est envisagée par les développeurs.- Un épisode spécial prenant pour cadre le Japon arrive sur PC et PS4.