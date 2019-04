Hideaki Itsuno prépare son nouveau projet

Pas peu fier du lancement réussi de, Hideaki Itsuno ne perd pas de temps et profite d'un relatif petit temps de repos pour déclarer avoir déjà monté sa nouvelle équipe (ou du moins en partie) en vue d'un nouveau projet. Une team qui réunira celle de DMC5 d'ailleurs, ainsi que quelques nouveaux en renfort.Vu les précédentes interviews, tout porte à croire quepourrait être l'élu (Itsuno avait l'aval du PDG pour lui ou DMC5 au départ, et il a privilégié le second) mais comme il l'a déjà dit le producteur : il a tellement d'idées en tête qu'il ne peut lui-même savoir quel sera vraiment son prochain chantier.Donc on se montre patient puisque ce n'est pas demain la veille que nous en verrons la couleur, et on se dit qu'il y aura de quoi patienter d'ici-là avec de nouveaux titres Capcom qui devraient être annoncés à l'E3 prochain.