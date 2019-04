Dontnod et Focus Home sur un nouveau projet Dontnod et Focus Home sur un nouveau projet

Outre le suivi de Life is Strange 2 (coté Square Enix) et l'arrivée future de Twin Mirror (avec Bandai Namco), Dontnod prépare deux autres projets en parallèle et l'on apprend ce matin qu'un d'entre eux sera fait en collaboration avec Focus Home, ce qui ne surprendra pas après le succès d'estime de Vampyr et son million de ventes.



Comme nous disions dans le précédent article, une suite n'est d'ailleurs pas inenvisageable tant l'éditeur souhaite pousser la licence (une version Switch est en préparation, de même qu'une adaptation en série TV) mais le PDG de Dontnod se garde bien de lâcher toute précision pour le moment, hormis que ce projet sera « l'un des plus ambitieux de l'histoire de l'éditeur et du studio ».