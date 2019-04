Judgment aurait pu bénéficier d'une sortie mondiale

La volonté de pousser les productions de la Team Yakuza en occident ne furent pas des paroles en l'air, et le directeur du studio Toshihiro Nagoshi le prouve en affirmant auprès d'IGN que la localisation dea débuté fin 2017, ce qui aurait d'ailleurs pu conduire à un lancement mondial si l'éditeur ne craignait pas une concurrence trop importante en fin d'année, là où les choses sont généralement plus calmes au Japon. On se dira au moins que le choix du 25 juin a évité que l'affaire Pierre Taki conduise également à retirer nos exemplaires des bacs.Dans tous les cas, si les ventes sont au rendez-vous en Europe comme aux USA, SEGA pourrait apparemment trouver la volonté de miser sur une sortie simultanée « la prochaine fois », donc pour le prochainqui tarde à se montrer plus en détails.Pour en revenir à, Nagoshi évoque prendre en considération les éventuelles demandes autour d'une sortie sur PC, sans rien affirmer pour le moment, mais ce que fait actuellement SEGA avec, on n'a aucun doute sur le fait que l'annonce tombera un jour ou l'autre.