Les anciens de Vicarious Visions sortiront leur premier projet avec le label EA Partners

Si Vicarious Visions a pris du poids après l'énorme succès commercial de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, on en n'oubliera pas que le studio a subi pendant des années la politique d'Activision, ne les autorisant qu'à produire des portages low-cost et surtout des brouettes de Skylanders.



De quoi pousser au départ les fondateurs Guha et Karthik Bala qui en 2016 ont mis en place un nouveau groupe, Velan Studios, regroupant depuis une quarantaine de développeurs issus de divers horizons (certains ayant travaillé en vrac sur Guitar Hero, Destiny, Uncharted, Metroid Prime...) pour aujourd'hui annoncer en mécène d'édition le label EA Partners, le même qui a permis quelques sorties comme Unravel, Fe et A Way Out.



Il s'agira d'une nouvelle IP qui nous enverra dans un « monde unique » avec visiblement des mécaniques de coopération et… on n'en sait pas plus pour le moment. Peut-être que l'annonce aura lieu lors de l'EA Play en juin, mais dans tous les cas, Velan Studios entend bien doubler ses effectifs d'ici la fin d'année (soit environ 80 personnes au total) sans avoir la prétention de se lancer dans le AAA.