Disponible depuis un moment sur PC et Xbox One, le hack'n slash sauce F2Pdevait arriver en décembre dernier sur PlayStation 4 avait un brusque report de dernière minute, et a donc attendu jusqu'à aujourd'hui pour obtenir sa nouvelle date définitive : ce 28 mars.Bien entendu, le titre profitera de la dernière MAJ en date en plus de l'extension déjà disponible sur les deux premiers cités.