Crackdown 3 : une MAJ, des promesses et une rétrocompatibilité pour Crackdown 2

Disponible depuis le mois dernier sans avoir réellement marqué le peuple,ne compte pas en rester là et aborde la première étape de son suivi avec pour débuter une bonne grosse MAJ disponible dès à présent, aussi bien valable pour la campagne que pour le PVP.En vrac, coté campagne, on aura cette fois un indicateur quand une zone est accomplie à 100 % (objectifs principaux, secondaires, éléments détruits, et médailles d'or), un rééquilibrage concernant certains boss dans les deux modes les plus difficiles ainsi que plusieurs correctifs et améliorations :- Possibilité de supprimer l'indicateur de dégâts- Ajouts de checkpoints dans certaines zones- Réduction du nombre de drones dans les situations de niveau 3- Ajustement de la caméra- Réduction de la répétition de certaines lignes de dialogues- Divers correctifs de bugs visuels & autres (notamment les ascenseurs pouvant se bloquer)Concernant le PVP, ça tient surtout de correctifs tandis que le système d'invitation n'est pas encore d'actualité (on ne peut donc toujours pas y jouer entre potes) mais, promis, ça arrive.En outre, les développeurs annoncent que l'option « Keys to the City » sera prochainement disponible, permettant de passer en God Mod pour modifier certaines choses pour le simple fun (cela bloque évidemment la progression). Si on ignore encore quelles seront les options disponibles, voici un aperçu de ce que l'on pouvait trouver dans les deux premiers épisodes :- Invincibilité- Munitions illimitées- Spawn infini d'ennemis- IA à l'arrêt- Invocation d'ennemis, alliés ou véhicules- Modifier la musique du jeu- Bloque le cycle jour/nuit- Disparition des PNJDernier point en bonus :intègre la rétrocompatibilité Xbox One et comme pour le premier, vous n'aurez pas besoin de ressortir le disque du placard puisque son téléchargement est gratuit pour tous.