Just Cause 4 : un nouveau patch d'optimisation Just Cause 4 : un nouveau patch d'optimisation

On ne sait pas si ça tient de la coïncidence, mais c'est au moment même où Just Cause 4 débarque dans le service Xbox Game Pass que Avalanche nous en sort un très attendu patch d'améliorations techniques qui ne vas pas être du luxe vu les problèmes lors du lancement.



En vrac, on nous communique donc que cette MAJ (évidemment disponible sur PS4) apporte les choses suivantes :



- Améliorations sur les performances & frame-rate

- Amélioration du rendu de l'eau et de la végétation

- Amélioration de l'anti-aliasing

- Optimisation sur le rendu 4K

- Multiples corrections de bugs

- Menu de personnalisation revu

- Un Skin « Rico Just Cause 3 » en cadeau